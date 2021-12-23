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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Spor 23.12.2021, 19:05
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan Onur Bulut’un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Gavranovic’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada kontratağa çıkan Kayserispor’da Mustafa’nın pasında topla buluşan Onur’un sağ kanattan vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı.

68. dakikada Kemen’in rakip ceza sahasına yolladığı topu kapan Onur’un sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

73. dakikada Yeni Malatyaspor’un geliştirdiği atakta Mounir’in ara pasında topu alan Tetteh’in ceza sahasında dönerek çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

90 +1. dakikada Kayserispor’da Thiam’ın sol kanattan kale direğine yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulunan Mustafa Pekdemek’in sol çaprazdan dönerek şutu ağlara gitti. 2-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Sadık xx, Wallace xx, Haddadi xx, Ndong xx (Mallan dk. 68 x), Aabid xx, Mustafa xx, Mounir xxx, Adem xx, Tetteh xx (Kubilay dk. 86 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Awuku, Mert, Muhammed, Nshimirimana, Mert Miraç, H. Osman

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini x, Uğur x, Kolovetsios x (Yasir dk. 78 x), Carole x (Gavranovic dk. 46), Emrah x (Mustafa dk. 46 x), Attamah x, Gustavo x (Oliver dk. 65 x), Thiam x, Gökhan x (Carlos dk. 65 x)

Yedekler: B. Bayazit, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso, İbrahim, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mounir (dk. 25), Adem (dk. 36) (Y. Malatyaspor), Gavranovic (dk. 56), Mustafa (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Wallace, Sadık (Y.Malatyaspor), Gustavo, Onur, (Kayserispor)

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