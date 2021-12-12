Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 6 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Alanyaspor’un 6-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Alanyaspor’da savunma arkasına atılan pas ile topu önünde bulan Novais, sol çaprazdan sağ ayağı ile vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 4-2

55. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Tetteh’in çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada farkı açmak için bastıran konuk ekipte yine savunma arkasına yollanan topu kontrol eden Diedhiou, sağ ayağı ile vurduğu şık vuruşuyla kendisinin ikinci takımının 5’inci golünü kaydetti. 2-5

60. dakikada Alanyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Novais’in ortasına yükselen Milunovic’in kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda uzaklaştırdı.

75. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından kaleye vurduğu sert şutta kaleci Ertaç topu tek hamlede kontrol etti.

81. dakikada Yeni Malatyaspor’da Adem’in ara pasında topla buluşan Aabid’in vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Alanyaspor’da sol kanattan kullanılan korner atışında Candeias’ın ortasında oyuna yeni giren Babacar topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı 4’e çıkardı. 2-6

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Hadadi x, Semih x, Wallace x (Haqi Osman dk. 61 x), Sadık x, Hafez xx, Mounir xx, Ndong x, Aabid xx (Jospin dk. 83 ?), Adem xx, Tetteh xx (Muhammed Emin dk. 68 x), Adem xx (Walter dk. 83 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Mert Miraç, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Serkan xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Mevlja xx, Ahmet xx (Tayfur dk. 46), Fatih xx, Joao Novais xx( Ahmed dk. 68), Efecan xx, Emre xx (Umut dk. 44 ?), Davidson xxx (Candeias dk. 85 ?), Diedhiou xxx (Babacar dk. 85 xx)

Yedekler: Yusuf, Musa, Leroy Johan Fer, Furkan, Tetah

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Aabid (dk. 4), Tetteh (dk. 16) (Yeni Malataspor), Diedhiou (dk. 13 ve 56 pen.), Davidson (dk. 23), Emre (dk. 33), Novais (dk. 51), Babacar (dk. 90) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Haddadi (dk. 65) (Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Milunovic, Novais, Tayfur (Alanyaspor)