Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Konyaspor’da savunmanın rakip alana yolladığı uzun pasında topu kaparak kaleci ile karşı karşıya kalan Bytyqi topu ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı ile gol geçerlilik kazanmadı.

7. dakikada Hadziahmetovic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine topa iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza yayı gerisinde topla buluşan Mustafa’nın içeri girerek yaptığı sert şutu kaleci Sehic tek hamlede kontrol etti.

17. dakikada sol kanattan etkili gelen Konyaspor’da Bytyqi’nin içeri çevirdiği top kale üst direğine çarparak auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Konyasporlu Çekiçi’nin sağ ayağıyla kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kaleye doğru giderken Kaleci Abdulsamed son anda gole engel oldu.

37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan’ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Barış x, Campi x, Kenan x, Philip x, Donsah x, Azubuike x (Karim Hafez dk. 27 x), Dicko x, Rahman x, Mustafa x, Tetteh x

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Murat Aksit, Muhammed Emin Sarıkaya, Karim Hafez, Yiğit Ulaş, Ersan Yasa, Nshimirimana, Haqi Osman, Mert Miraç, Umut Tanış,

Teknik Direktör Cihat Arslan

Konyaspor: Sehic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Skubic xx, Guilherme xx, Soner xx, Amir Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Endri Çekiçi xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray Birniçan, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Alberk Koç, Oğulcan Ülgün, Musa Çağıran, Paul-Jose M’Poku, Sokol Cikalleshi, Amilton, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Abdülkerim Bardakçı (dk. 7) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Campi (dk. 20) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Adil (Konyaspor)