Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ise ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in düşen ilk takımı oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada Umut’un sağ kanattan ceza alanına yolladığı pasta topla buluşan Serginho’nun yakın mesafeden şutu top direğin sağından auta çıktı.

74. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor’da ceza alanı dışında topla buluşan Tetteh’in uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

75. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan kullandığı korner atışında Tetteh’in kafayla kale önüne indirdiği top defansa çarpıp kaleye giderken kaleci Okan son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Osman Gökhan Bilir xx, Cemil Tunç xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Philip x, Campi x, Kenan x (Muhammed dk. 86 ?), Karim Hafez x, Azubuike x (Barış dk. 89 ?), Mustafa xx, Jospin x (Atakan dk. 46 x), Donsah x (Metehan dk. 65 x, Umut dk. 87 ?), Dicko x, Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Yiğit, Umut, Mert Miraç, Berat

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Perez xx, Hayrullah xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Dibate xx (Sergen dk. 88 ?) Chiquinho xx (Muhammed dk. 73 ?), Flavio xx, Suleymanov xx (Serginho dk. 66 x), Umut xx (Balde dk. 88 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Jospin, Atakan, Hafez (Y. Malatyaspor), Perez (Giresunspor)