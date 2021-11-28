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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor 28.11.2021, 21:10
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Patrick van Aanholt’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde Diagne dokundu, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

48. dakikada Babel’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt’un vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

78. dakikada Mallan’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Adem’in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı..

88. dakikada savunmadan Sadık’tan seken topu Halil ağlara gönderdi ama öncesinde Diagne’nin Sadık’a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in dönerek yaptığı vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.

90+3. dakikada topla ilerleyen Halil’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

90+5. dakikada Diagne’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil’in vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, Samet Çavuş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Karim Hafez xx, Semih Kaya xx, Sadık Çiftpınar xx, Wallace xx, Oussama Haddadi xx, Jospin Nshimirimana xx, Stevie Mallan xx (Mert Miraç Altıntaş dk. 90 ?), Didier Ndong xx, Mounir xx, Adem Büyük xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Atakan Müjde, Hasan Özkan, Walter Bwalya

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Galatasaray: Muslera xxx, DeAndre Yedlin xx, Marcao xx, Victor Nelsson xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 77 x), Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx (Halil Dervişoğlu dk. 65 xx), Barış Alper Yılmaz x (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xx), Emre Kılınç x (Alexandru Cicaldau dk. 46 xx), Ryan Babel xx (Sofiane Feghouli dk. 65 x), Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Olimpiu Morutan, Mustafa Muhammed

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kırmızı kart: Marius Sumudica (dk. 90+6) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Jospin, Sadık Çiftpınar, Mallan, Hafez, Kubilay (Yeni Malatyaspor), Kerem Aktürkoğlu, Feghouli (Galatasaray)

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