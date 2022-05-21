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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı, kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz"
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 21.05.2022, 19:29
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.