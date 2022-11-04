Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 3 - Corendon Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Balkovec’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defanstan seken topa ceza yayında gelişine vuruş yapan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

58. dakikada Umut Güneş’in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir’de kaldı.

69. dakikada sol taraftan ilerleyen Adel Bettaieb’in ortasında ceza sahası içi sağında topu alan Geraldo’nun rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu penaltı noktasında alan Umut Nayir bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ali Şansalan xx, Özgür Ertem xx, Cemil Tunç xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx, Allyson xx, Tomislav Glumac xx, Onur Atasayar xx (Ermir Lenjani dk. 78 x), Isaac Sackey xx, Serkan Göksu xx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 68 x), Durel Avounou xx (Antonio Mrsic dk. 73 x), Geraldo xxx (Onur Ayık dk. 73 x), Yonathan del Valle xxx (Adel Bettaieb dk. 67 x), Umut Nayir xxx

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor: Runar Runarsson x, Pedro Pereira x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayır x (Rassoul dk. 73 x), Jure Balkovec x (Ahmet Gülay dk. 77 x), Leroy Fer x (Umut Güneş dk. 56 x), Idrissa Doumbia x, Wilson Eduardo x (Daniel Candeias dk. 56 x), Efecan Karaca x, Oğuz Aydın x (Cavaleiro dk. 73 x), Ahmed Hassan x

Yedekler: Yusuf Karagöz, Famara Diedhiou, Oussama Targhalline, Çağan Kayra Erciyas, Arnaud Lusamba

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Umut Nayir (dk. 21, 69), Geraldo (dk. 38) (Ümraniyespor), Wilson Eduardo (dk. 56) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Leroy Fer, Furkan Bayır (Alanyaspor), Onur Atasayar (Ümraniyespor)