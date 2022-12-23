Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1’lik skorla mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1’lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası içinden Mounir’in içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore’nin şutunda meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak sol tarafta Szysz’in önünde kaldı. Szysz’in ortasında Youssouf kafaya topu ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdem Bayık xx, Kamil Çetin xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı x, Popov xx, Santos xx, Mustafa Eser xx, Onur Atasayar xxx, Sackey xx, Serkan Göksu x (Kartal Kayra Yılmaz dk. 64 x), Avounou xx (Mrsic dk. 80 ?), Geraldo x (Onur Ayık dk. 64 x), del Valle xx (Metehan Mimaroğlu dk. 73 x), Umut Nayir xxx
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Gheorghe, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb
Teknik Direktör: Recep Uçar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx (Traore dk. 83 ?), Youssouf xxx, Tuba xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Aleksic xx, Berkay Özcan xx (Duarte dk. 83 ?), Serdar Gürler xxx (Ömer Ali Şahiner dk. 74 x), Mounir xx (Szysz dk. 90 xx), Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Nzaba, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Aleksic (dk. 2), Serdar Gürler (dk. 57), Youssouf (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir), Umut Nayir (dk. 18) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Onur Atasayar, Umut Nayir, Onur Ayık (Ümraniyespor)