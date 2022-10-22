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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçildi.

Spor 22.10.2022, 14:52
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçildi.

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