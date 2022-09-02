Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Bartra’nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Serkan oyun alanına çeldi.
58. dakikada Kartal’ın pasında ceza yayı üzerinde topa buluşan Umut Nayir’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
60. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas’ın sert şutunda meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı oyun alanına çeldi. Dönen topu takip Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kamil Çetin xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx (Orkun Özdemir dk. 63 x), Serkan Göksu xx, Dos Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Sackey xx (Mrsic dk. 74 x), Kartal Yılmaz xx, Onur Ayık xx, Gheorghe xx (Del Valle dk. 78 x), Oğuz Gürbulak xx (Avounou dk. 63 x), Umut Nayir xx (Bettaib dk. 63 x)
Yedekler: Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Geraldo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Dorukhan Toköz xx (Larsen dk. 46 x), Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx (Yusuf Erdoğan dk. 87 ?), Gbamin xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx (Kouassi dk. 84 ?), Trezeguet xx, Bardhi xx (Hamsik dk. 76 x), Djaniny xx (Umut Bozok dk. 46 x)
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Vitor, Siopis, Doğucan Haspolat, Gomez
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Trezeguet (dk. 60) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Gbamin, Bartra, Eren Elmalı (Trabzonspor)
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|3
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|3
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|2
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