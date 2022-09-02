Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Bardhi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet’nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan oyun alanına döndü.
32. dakikada Adbdulkadir’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip olan Bakasetas’ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kamil Çetin xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, dos Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Sackey xx, Kartal Yılmaz xx, Onur Ayık xx, Gheorghe xx, Oğuz Gürbulak xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Avounou, Bettaieb, del Valle, Geraldo, Mrsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Dorukhan Toköz xx, Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Gbamin xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Trezeguet xx, Bardhi xx, Djaniny xx
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Vitor, Larsen, Siopis, Hamsik, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Umut Bozok, Gomez, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Gbamin, Bartra (Trabzonspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
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|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|4
|5
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
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|5
|6
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
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|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
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|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0