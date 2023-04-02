Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ taraftan Kayra Yılmaz’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk’ün parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü.
40. dakikada Konyaspor atağında Moreno’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Emin Tuğral xx, İbrahim Bozbey xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Serkan Göksu xx, Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Kartal Kayra xx, Geraldo xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xx, Sekidika xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Sackey, Gheorghe, Kayode, Onur Ayık, Avounou, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb, Popov
Teknik Direktör: Recep Uçar
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Kahraman Demirtaş xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis xx, Mahir Emreli xx, Pozuelo xx, Moreno xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Bruno Paz, Cebrail Karayel, Mame Diouf
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Adil Demirbağ (Konyaspor)