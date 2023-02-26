Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Geraldo’nun pasında topla buluşan Umut Nayir’in sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Akbaba’nın yerden vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Geraldo’nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sackey’nin yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’ın müdahalesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlağı Svensson çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Onur Atasayar’ın yerden vuruşunda ise savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat: Ümraniye Hekimbaşı

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Mustafa Eser xx, Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Sackey xx, Oğuz Gürbulak xx, Geraldo xx, Gheorghe xx, Sekidika xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Ermir Lenjani, Yunus Emre Mertoğlu, Kayode, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlitürk, Bettaieb, Mrsic, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Mert Çetin xx (Jovan Manev dk. 45+1 ?), Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx, Yusuf Sarı xx, N’Diaye xx, Stambouli xx, Onyekuru xx, Belhanda xx, Emre Akbaba xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Akintola, İsmail Çokçalış, Simon Deli, Cherif Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Nongoh, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella