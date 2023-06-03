Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’u 5-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Trezeguet’in pasında kale sahası içinde topla buluşan Umut Bozok’un vuruşunda savunma kaleyi gitmekte olan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Larsen’in ceza sahası içine ortasında Trezeguet’den seken topu Umut Bozok filelerle buluşturdu. 5-1
71. dakikada Abdulkadir Ömür’ün uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Akyazı
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Yusuf Bozdoğan xxx
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xxx, Larsen xxx (Serkan Asan dk. 82 ?), Taha Altıkardeş xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Eren Elmalı xxx, Siopis xxx, Hamsİk xxx (Abdulkadir Ömür dk. 62 x), Bakasetas xxx (Bardhi dk. 48 x), Visca xxx (Dorukhan Toköz dk. 82 ?) Trezeguet xxx (Lahtimi dk. 62 x), Umut Bozok xxx
Yedekler: Hakan Aydın, Doğucan Haspolat, Engin Poyraz, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Alanyaspor: Yusuf Karagöz x, Çağan Kayra x (Eduardo dk.59 x), Furkan Bayır x, Fatih Aksoy x, Yusuf Özdemir x, Umut Güneş x (Ümit Akdağ dk. 46 x), Johan Fer x, Doumbia x, Candeias x, Oğuz Aydın x, Erencan Yardımcı x (Koulouris dk. 60 x)
Yedekler: Musa Koç, Yavuz Aygün, Ahmet Gülay, Yunus Bahadır, Kadir Can, Berke Çelik, Mustafa Arda Kartal
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Umut Güneş (dk. 14) (Alaanyaspor), Trezeguet (dk. 18), Hamsik (dk. 24 pen.), Bakasetas (dk. 32) Larsen (dk.35), Umut Bozok (dk. 58) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Fatih Aksoy (dk. 23) (Alanyaspor)