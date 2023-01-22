Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Eze’nin ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan seken top Ethemi’nin önüne düştü. Çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
48. dakikada Bakasetas’ın kale sahasına pasında Gomez’in vuruşu kaleci Jensen’den döndü. Dönen topu Bartra tamamladı. 2-0
51. dakikada İstanbulspor savunmasından dönen topu önüne alan Bakesetas’ın ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan ağlarla buluştu. 3-0
64. dakikada Trezeguet, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 4-0
79. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozuk’un pasında penaltı noktasına yakın yerden Djaniny’nin vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Bartra xxx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx (Doğucan Haspolat dk. 70 x), Bakasetas xxx (Trezeguet dk. 60 xxx), Abdulkadir Ömür xx (Bardhi dk. 76 x), Yusuf Yazıcı xxx (Hamsik dk. 61 xx), Djaniny xx, Gomez x (Umut Bozok dk.70 xx)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Larsen, Naci Ünüvar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
İstanbulspor: Jensen x, Oğuzhan Berber x, Okan Erdoğan x, Mehmet Yeşil x, Ali Yaşar x, Mahamadou Ba x, Muammer Sarıkaya x (Emir Kaan Gültekin dk. 57 x), Rroca x, Jetmir Topalli x (Lokilo dk. 57 x), Valon Ethemi x (Vefa Temel dk. 81 ?), Emeka Eze x (Guri dk. 72 x)
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Yusuf Ali Özer, Ologo, Adi Mehmeric
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Yusuf Yazıcı (dk. 33), Bartra (dk. 48), Bakasetas (dk. 51), Trezeguet (dk. 64) (Trabzonspor)
Sarı kart: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)