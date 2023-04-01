Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor’a 4-3 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor’a 4-3 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Marc Bartra’nın Cardoso Mane’ye ceza sahası içindeki müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Mensah topu ağlara gönderdi. 1-3
50. dakikada Gomez’in vuruşunda savunmadan seken topu takip eden Abdulkadir Ömür’ün meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3
53. dakikada kaleci Bilal’in ceza sahası içinde Markovic’e müdahalesini hakem Erkan Özdamar penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Bardhi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-3
56. dakikada Gomez’in sağ taraftan kale sahası içine yerden ortasında Markovic’in vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.
64. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Cardoso Mane’nin vuruşu kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından filelere gitti. 3-4
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Anıl Usta xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Peres x, Denswil x (Umut Bozok dk. 88 ?), Bartra x, Eren Elmalı x, Siopis x (Marek Hamsik dk. 78 x), Abdülkadir Ömür x (Doğucan Haspolat dk. 78 x), Yusuf Yazıcı x (Bardhi dk. 46 x), Markovic x (Bakasetas dk. 72 x), Visca x, Gomez x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Süleyman Cebeci, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Gökhan Sazdağı xx, Arif Kocaman xx, Kolovetsios xx, Miguel Cardoso xx, Carole xx, Mensah xx (Michel Kemen dk. 74 x), Ackah xx, Emrah Başsan xx (Uzodimma dk. 77 x), Cardoso Mane xxx (İlhan Parlak dk. 86 ?), Thiam xxx
Yedekler: Cenk Gönen, Gavranovic, Ramazan, Berat Eskin, Ethem Balcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Mert Dinç
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Emrah Başsan (dk. 1), Mame Thiam (dk. 20), Mensah (dk. 48 pen.), Cardoso Mane (dk.64) (Yukatel Kayserispor), Gomez (dk. 3), Abdulkadir Ömür (dk. 50), Bardhi (dk. 53 pen.) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Gökhan Sazdağı (Kayserispor)