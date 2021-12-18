Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Cornelius’un ceza sahası yayı üzerinde gönderdiği topa gelişine vuran Djaniny’nin şutu kaleci Munir’de kaldı.
20. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan ceza sahası sol çaprazında topu Hamsik ile buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Hamsik’in vuruşunda top kaleci Munir’de kaldı.
24. dakikada Hamsik pasında topla buluşan Cornelius sol çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Djaniny ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Djaniny’ni kaleci Munir’in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada Hamsik’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada sol taraftan Denswill’in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Cornelius meşin yuvarlağı kaleci Munir’in solundan ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Tarık Ongun xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Edgar le xxx, Vitor Hugo xx, Denswill xx, Berat Özdemir xxx, Hamsik xxx, Dorukhan Toköz xx, Bakasetas xx, Djaniny xxx, Cornelius xxx
Yedekler: Arda Akbulut, Sıopis, Abdulkadir Ömür, Trondsen, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aktaş Hatayspor: Munir x, Fatih x, Burak Can x (Sadık Baş dk. 30 x), Falette x, Burak Can x, Isaac Sackey x, Ribeiro x, Adekugbe x, Lobzhanidze x, Diouf x, Saint Louis x
Yedekler: Adullah Yiğiter, Onur Ergun, Muhammed Mert, El Kaabi, Bülent Cevahir, Osman, Sadık Baş, Eren Fansa, Popov, Bertuğ
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Djaniny (dk. 24), Cornelius (dk. 38) (Trabzonspor)