Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Gomez’in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
30. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
33. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil’in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Yusuf Yazıcı xx, Djaniny xx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ubut Bozok, Hugo, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Trezeguet, Bardhi, Doğucan Haspolat
Teknik Direkör: Abdullah Avcı
İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan Berber xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Mahamadou Ba xx, Muammer Sarıkaya x, Rroca x, Jetmir Topalli x, Valon Ethemi xx, Emeka Eze x
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Ologo, Guri, Lokilo, Adi Mehmeric
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 33) (Trabzonspor)