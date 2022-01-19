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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile GZT Giresunspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 19.01.2022, 22:08 19.01.2022, 22:21
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile GZT Giresunspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından yerden sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

59. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.

65. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

66. dakikada Diabete’nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

68. dakikada Aziz Behiç’in kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

79. dakikada Peres’in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında meşin yuvarlağı iyi takip eden Cornelius şık kafa vuruşuyla topu kaleci Okan’ın sağından filelere gönderdi. 1-1

82. dakikada Puchacz’ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

83. dakikada Puchacz’ın kale sahasına ortasında Cornelius’un kafa vuruşu kaleci Okan’dan döndü. Boşta kalan topu savunma oyuncuları kornere yolladı.

90+2. dakikada ceza sahası içinde Perez’in eline çarpan top sonrası VAR’a giden Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Bakasetas’ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi. Hakem Alper Ulusoy, kaleci Okan’ın öne çıkmasından dolayı atışı tekrarlattı.

90+4. dakikada Bakasetas, penaltı atışı için tekrar beyaz noktaya geldi. Vuruşunda kaleci Okan sağına giden topu kurtarmayı başardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen x (Puchacz dk. 32 x), Hugo xx, Denswil xx, Berat Özdemir x (Siopis dk. 78 ?), Dorukhan x (Yunus Mallı dk. 78 ?), Bakesetas xx, Abdulkadir Ömür x (Yusuf Erdoğan dk. 32 x), Visca xx, Cornelius x

Yedekler: Erce ,İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Sorumlu: Orhan Ak

GZT Giresunspor: Okan xxx, Hayrullah xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behiç xx (Douglas dk. 90+2 ?), Zeki Yavru xx, Flavio xx, Süleymanov xx, Diabate xx, Serginho xx (Sergen dk. 84 ?), Umut Nayir xx (Balde dk. 84 ?)

Yedekler: Onurcan, Gökhan, Arda, Champness, Furkan, Fatih Yılmaz, Metin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Umut Nayir (dk. 68) (GZT Giresunspor), Cornelius (dk. 79) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Sergio, Zeki Yavru (GZT Giresunspor)

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