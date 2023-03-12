Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Doğucan Haspolat’ın pasında topla buluşan Abdulkadir Ömür, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın sağındaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

41. dakikada Cherif N’Diaye’nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ebre Akbaba’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Rodrigues’in kale sahasına gönderdi topu Hugo kornere çeldi.

45+1. dakikada Sevensson’un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Badou N’Diaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Bartra xx, Hugo xx, Larsen xx, Doğucan Haspolat xx, Siopis xx, Abdulkadir Ömür xx, Bardhi xx, Yusuf Yazıcı xx, Gomez xx

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Edin Visca, Umut Bozok, Hamsik, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Gbamin, Lazar Markovic, Lahtimi

Teknik Sorumlu: Orhan Ak

Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Sevensson xx, Mert Çetin xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, Badou N’Diaye xxx, Emre Akbaba xx, Yusuf Sarı x (Cherif N’Diaye dk. 35 x), Akintola x (Barrios dk. 35 xx), Belhanda x

Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Barrios, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Soni, Gökhan İnler

Gol: Yusuf Yazıcı (dk.9) (Trabzonspor), Badou N’Diaye (dk. 45+1) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 23) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Peres (Trabzonspor)