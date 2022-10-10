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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0- Kasımpaşa:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Spor 10.10.2022, 20:52
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0- Kasımpaşa:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Eysseric’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40.dakikada Hugo’nun ceza sahası dışından vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ekrem Kan xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Bartra x, Hugo x, Eren Elmalı x, Siopis x, Hamsik x, Yusuf Yazıcı x, Bakasetas x, Trezeguet x, Gomez x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Bruma x, Sadık x, Ouannes x, Mickael Tırpan x, Eysseric x, Hajradinovic x, Mamadou Fall x, Celina x, Bahoken x

Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Emin Engin, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

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