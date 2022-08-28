Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

77. dakikada Bardhi’nin ara pasında topla buluşan Trezeguet rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gomes’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

85. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

90+2. dakikada Galatasaray’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Gomes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx

Trabzonspor. Muhammet Taha Tepe xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx (Denswil dk. 83 ?), Dorukhan Toköz xx, Siopis x (Gbamin dk. 46 x), Bardhi x (Doğucan Haspolat dk. 83 ?), Trezeguet xx (Yusuf Erdoğan dk. 89 ?), Djaniny x (Kouassi dk. 46 x), Cornelius x

Yedekler: Kağan Moradoğlu, Taha, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Lahtimi

Teknik Direktör. Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Aanholt xx, Torreira Di Pascua xx (Berkan dk.74 x), Oliveria xx, Yunus Akgün xx (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?), Mertnes x (Emre Akbaba dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu x, Seferovic x (Gomes dk. 64 x)

Yedekler. Okan Koçuk, Elabdelaoui, Emin Bayram, Emre Kılınç, Hamza, Semih Kaya

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı Kartlar: Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Trezeguet , Dorukhan Toköz, Eren Elmalı (Trabzonspor)