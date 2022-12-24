Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Joshua King’in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
35. dakikada Arao’nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Joshua King’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan auta çıktı.
44.dakikada Visca’nın sağ taraftan ortasında kale sahası sol çaprazında topa iyi yükselen Hugo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.
Stat: Akyazı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Bakasetas x, Abdulkadir Ömür xx, Visca xx, Trezeguet xx, Gomez x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Hamsik, Djaniny, Naci Ünüvar, Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Henrigue xx, Szalai xx, Arao xx, İrfan Can Kahveci x, Crespo xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Joshua King xx, Batshuayi x
Yedekler: Osman, İrfan Can Eğribayt, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Lincoln, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı Kartlar: Trezeguet, Gomez, Bakasetas, Orhan Ak (Yardımcı Antrenör) (Trabzonspor), Batshuayi, İrfan Can Eğribayat, Crespo (Fenerbahçe)