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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Spor 03.04.2022, 20:47
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.