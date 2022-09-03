Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Diagne’nin pasında Colley’in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Goutas’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N’jie’nin vuruşunda kaleci Vivano kurtarmayı başardı.
40. dakikada Caner’in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Borini etkisiz vurdu, top kalesi Ali Şaşal’da kaldı.
Stat: Yeni Sivas 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Kısal xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Uğur xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Charisis xx, Keita xx, Hakan xx, N’Jie xx, Gradel xx, James xx
Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Yatabare, Sabi’a, Angielski, Ulvestad, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Dresevic xx, Salih xx, Caner xx, Baniya xx, Colley xx, Durmaz xx, Shukurov xx, Diagne xx, Borini xx, Ozdoev xx
Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Kerim, Kazım, Levent, Anwan, Efecan, Burak, Berke
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor) Salih, Borini (Fatih Karagümrük)
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