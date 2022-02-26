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İngiltere Savunma Bakanı Wallace: “NATO’yu desteklemek için görevlendirilen personelimizin paylaştığı cesaret ve görev duygusunu selamlıyorum"
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 26.02.2022, 19:20
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.