Spor Toto Süper Lig: Sivaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-0’lık skorla mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Gradel’in serbest vuruşunda topu kazanan Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Volkan çıkartmayı başardı.
57. dakikada Deniz’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan’ın şutu, topun üstten çıkması ile sonuç vermedi.
60. dakikada Okaka taç açışından kazandığı topu ceza yayı önündeki Deniz’e gönderdi. Deniz’in sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2
74. dakikada Gradel, kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sert şutunda Volkan topu çıkartmayı başardı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Ali Saygın Ögel xxx, İlker Takpak xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Ahmet xx (Sefa dk. 77 xx), Uğur xx, Hakan xx (Özkan dk. 88 ?), Ulvestad xx (Kerem dk. 69 xx), Fajr xx (Moussa dk. 77 xx), Erdoğan xx Yatabare xx, Gradel xx
Yedekler: Emre, Appindangoye, Cofie, Garcia, Koray, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Duarte xx, Epureanu xx, Caiçara xx, Lima xx, Tolga xx, Mahmut xx (Fernandes dk. 85 ?) Deniz xxx (Guldbrandsen dk. 85 ), Aleksic xx (Salih dk. 75 xx), Trezeguet xx (Serdar dk. 59 xx), Okaka xxx (Atabey dk. 85 ?)
Yedekler: Muhammet, Hasan, Efe, Metin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Goutas (dk. 3 kk.), Deniz (dk. 60) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Uğur, Ahmet (Sivasspor), Mahmut, Caiçara (Medipol Başakşehir)