Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kitsiou’nun sağ kanatta ceza sahası önünden yaptığı ortada Milson’un kafa vuruşu sonrası top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

72. dakikada ceza sahası içerisinde sağ taraftan Furkan’ın çevirdiği topta Alanyasporlu Furkan Bayır, son anda Sowe’un vuruşunu engelledi ve topu dışarıya gönderdi.

76. dakikada Alanyaspor’un savunmasından gelen hatalı pas sonrası ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Milson, meşin yuvarlığı yerden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0

81. dakikada Kitsiou’nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Candeias, Beridze’den önce araya girerek topun kornere çıkmasını sağladı.

83. dakikada Alanyaspor’da Eduardo’nun yerde kalması sonrası penaltı için yapılan VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, E. Eray Eyisoy xx

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Kitsiou xx, Radakovic xx, Atakan Çankaya xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Taylan Antalyalı xx (Djokanovic dk. 70 x), Diack xx, Milson xxx (Fıratcan Üzüm dk. 90+1 ?), Zahid xxx (Pedrinho dk. 90+1 ?), Emre Kılınç xx (Beridze dk. 63 x), Sowe xxx

Yedekler: Bahadır Güngördü, Hanousek, Chatzigiovanis, Arda Ünyay, Moussiti-Oko, Arda Kızıldağ

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx (Candeias dk. 45+2 x), Furkan Bayır xx, Feddal xx, Yusuf Özdemir xx (Balkovec dk. 82 ?), Umut xx, Lusamba xx, Efecan Karaca xx (Oğuz Aydın dk. 82 ?), Efkan Bekiroğlu (Koulouris dk. 46 x) xx, Cavaleiro xx, Ahmed Hassan xx (Eduardo dk. 68 x)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ümit Akdağ, Zinedine Ferhat, Pereira, Doumbia

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Sowe (dk. 18 ), Milson (dk. 76) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan (Alanyaspor), Milson, Emre Kılınç, Sedat Ağçay (Teknik Direktör) (MKE Ankaragücü)