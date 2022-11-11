Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Trabzonspor’un kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Naci Ünüvar’ın şutu farkla üstten auta çıktı.
70. dakikada Maxi Gomez’in sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Enis Bardhi’nin yaptığ ıvuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
74. dakikada MKE Ankaragücü’nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Trabzonsporlu Larsen topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+6. dakikada sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topta Sowe’nin şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Kemal Yılmaz xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx (Oğuz Ceylan dk. 80 ?), Taylan Antalyalı xx (Ghayas Zahid dk. 67 x), Tolga Ciğerci xxx, Emre Kılınç x (Jese dk. 57 x), Pedrinho xx (Lamine Diack dk. 80 ?), Beridze xx (Chatzigiovannis dk. 67 x), Sowe xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Rodrigues, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Marc Bartra xx, Vitor Hugo xx (Denswil dk. 46 xx), Eren Elmalı xx, Gbamin xx (Umut Bozok dk. 77 ?), Marek Hamsik xx (Siopis dk. 77 ?), Abdulkadir Ömür x (Naci Ünüvar dk. 57 x), Yusuf Yazıcı x (Djaniny dk. 46 xx), Enis Bardhi xxx, Maxi Gomez xx
Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Enis Bardhi (dk. 70) (Trabzonspor), Tolga Ciğerci (dk. 74 pen.) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mujakic (MKE Ankaragücü), Vitor Hugo, Umut Bozok (Trabzonspor)