Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında M. Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında M. Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada Ankaragücü defansında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı topu önünde bulan Okaka, topu ceza sahası içerisine kadar götürdü. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
33. dakikada Oğuz Ceylan, sağ kanattan buluştuğu topu ceza sahasın içerisindeki Sowe ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe’nin vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arka Kardeşler x, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Oğuz Ceylan xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx, Pedrinho xx, Emre Kılınç xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Jese, Macheda, Ariyibi, Zahid, Malcuit, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
M. Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx, Traore xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Mounir xx, Okaka xx
Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Epureanu, Serdar Gürler, Azubuike, Keny, Deniz Türüç, Nzaba, Lima, Çaiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Okaka (dk. 4) (Başakşehir)
Sarı kart: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)