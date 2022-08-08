Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleci Sehic’in pas hatasında Zahid ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu savunmadan saklayan Zahid pası sağ çaprazda Chatzigiovanis’e aktardı. Chatzigiovanis’in şutunda top üstten dışarı gitti..
13. dakikada Chatzigiovanis’in sağ kanattan açtığı ortada Marlon arak direkte topla buluştu. Marlon’un şutunda Sehic topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Burak Şeker xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Marlon xx, Abdullah Durak xx, Zahid xx, Chatzigiovanis xxx, Pedrinho xx, Beridze xx, Macheda xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Jese, Ariyibi, Diack, Yasin Güreler, Sowe, Ali Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilhrme xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Bytqi xx, Cikalleshi xx,
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Demir, Muriç, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Almeida Paz, Cebrail Karayel, Silva
Teknik Direktör: İlhan Palut