Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Mujakic’in ceza sahası içerisinde Colley’i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe’un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.
Stad: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Akıncık xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Fıratcan Üzüm xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx (Yasin Güreler dk. 75 x) Diack xx, Taylan Antalyalı xx (Dokanovic dk. 75 x) Emre Kılınç xx, Pedrinho xx (Zahid dk. 58 x) Beridze xx (Oko dk. 68 x) Sowe xx
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Ariyibi, Arda Ünyay, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen xx, Salih Dursun xx (Bruno dk. 89 ?) Baniya xx, Dresevic xx, Münir Levent Mercan xx, Shukurov xx (Bertolacci dk. 71 x) Ricci xx (Lawrence dk. 84, x) Ozdoev xx, Colley xx (Burak Kapacak dk. 71 x) Borini xx (Kerim Frei dk. 89 ?) Diagne xx
Yedekler: Viviano, Kazım Kazım, Samed Onur, Adnan Uğur, Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Diagne (dk. 45+1), Borini (dk. 65 pen.) (Karagümrük)
Sarı kart: Bertolacci (Karagümrük)