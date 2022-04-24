Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Hatayspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Hatayspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanatta bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip son çizgiye inen Lobjanidze’nin kale ağzına çevirdiği topa müsait pozisyondaki El Kaabi’nin vuruşu üstten dışarı gitti.
65. dakikada sol kanattan Lima’nın ceza alanına ortasında savunmada Sackey’in ters vuruşunu kaleci Munir topu elinden kaçırdı. Araya giren Deniz, kafasıyla meşin yuvarlağı düzeltip önüne aldıktan sonra altıpas içindeki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 1-0
77. dakikada Serdar Gürler’in sol kanattan ceza sahasına ortasında meşin yuvarlağı kontrol edip önüne aldıktan sonra iki rakibini ekarte eden Mahmut’un yakın mesafeden şutu filelerle buluştu. 2-0
88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Bu futbolcunun barajın üzerinden gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkt filelere gitti. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xxx, Duarte xxx, Epureanu xxx, Lima xxx, Mahmut Tekdemir xxx (Salih Uçan dk. 85 ?), Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xxx (Pizzi dk. 89 ?), Aleksic xxx (Berkay Özcan dk. 76 xx), Trezeguet xxx (Serdar Gürler dk. 76 xx), Gulbrandsen xx (Atabey dk. 85 ?)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Emre Çolak, Ömer Ali Şahiner
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Hatayspor: Munir x, Lobjanidze xx, Sackey x, Fatih Kurucuk x, Adekugbe x (Emre Kaplan dk. 79 x), Boudjemaa xx, Onur Ergün x (Selimcan Temel dk. 72 x), Sadık Baş x, Benzia xx (Saint-Louis dk. 59 x), El Kaabi x (Kahraba dk. 78 x), Diouf x (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 72 x)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Eren Fansa, Muhammed Mert
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Deniz Türüç (dk. 65 ve dk. 88), Mahmut Tekdemir (dk. 77) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Epureanu (Medipol Başakşehir), Isac Sackey (A.Hatayspor)