Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Serdar Gürler’in pasında topla buluşan Okaka, ceza sahasına girerken karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

61. dakikada Serdar Gürler’in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Okaka’dan önce Adil topa elle müdahale etti. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Suat Arslanboğa pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Deniz Türüç, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada sol taraftan Pavicic’in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta Muric, yerden sert vurdu ve kaleci Volkan Babacan’ın son anda köşeden çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ikpeazu’nun çizgiye inip yaptığı ortada, Guilherme’nin kafa vuruş üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Mahmut Tekdemir’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Keny’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşe direğinin yanından auta gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Süleyman Özay xx, Bilal Göle xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Aleksic xx (Lucas Biglia dk. 77 x), Berkay Özcan xxx (Caiçara dk. 90+3 ?), Deniz Türüç xxx (Mesut Özil dk. 85 ?), Serdar Gürler xx (Szysz dk. 85 ?), Okaka xx (Keny dk. 85 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Wu Shaocong, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Konyaspor: Sehic xx, Cebrail Karayel xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Oğulcan Ülgün x (Bruno Paz dk. 46 x), Michalak x (Mehmet Büyüksayar dk. 79 ?), Endri Çekiçi x (Pavicic dk. 65 x), Zymer Bytqi x (Muric dk. 66 x), Mame Diouf x (Ikpeazu dk. 65 x)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Berkay Özcan (dk. 43), Deniz Türüç (dk. 64 pen.) (Başakşehir)

Sarı kart: Emre Belözoğlu (Başakşehir)