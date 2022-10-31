Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında Başakşehir, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında Başakşehir, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan topla beraber ilerleyen Borja Sainz’in içeri çevirdiği topu Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer’e aktardı. Hayrullah’ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım’a çarparak taca gitti.
38. dakikada Berkay Özcan’ın sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Serdar Gürler’in ceza sahası içine ortaladığı top kafalardan sekerek Ndayishimiye’nin önünde kaldı. Youssuf Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’ın sağından filelerle buluştu. 1-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge xx, Candaş Elbil xx, Mustafa Savranlar xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Ndayishimiye xx, Serdar Gürler xx, Ömer Ali Şahiner xx, Berkay Özcan xx, Mounir xx, Keny xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Betrand Traore, Azubuike, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Ahmed Touba, Lucas Lima, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Sergen Piçinciol xx, Ramon Arias xx, Perez xx, Hayrullah Bilazer xx, Campuzano xx, Robert Mejia xx, Serginho xx, Görkem Sağlam xx, Borja Sainz xx Riad Bajic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Faustin Senghor, Olien Kuwas, Rahmetullah Berişbek, Oğulcan Çağlayan, Murat Cem Akpınar, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Youssuf Ndayishimiye (dk. 38) (Başakşehir)
Sarı kart: Youssuf Ndayishimiye (Başakşehir)