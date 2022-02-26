Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Emre Mor’un hatalı pasında araya giren Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazında savunmanın arkasına hareketlenen Okaka’yı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

25. dakikada Berkay’ın sağ kanada gönderdiği pasta topla buluşan Pizzi, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önce ayak koyan Trezeguet, çaprazdan topu filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada Salih’in uzun pasında Epureanu araya girmek istedi ancak top Bistrovic’te kaldı. Bu futbolcunun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Borini bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

41. dakikada Bistrovic’in uzun pasında topla buluşan Emre Mor, Epureanu’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve kale sahası içindeki Ahmed Musa’ya çıkardı. Nijeryalı oyuncu bomboş pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol xx, Kemal Yılmaz xx, Murat Altan xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Junior Caiçara x, Alexandru Epureanu x, Leo Duarte xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Tolga Ciğerci x, Serdar Gürler xxx, Pizzi xxx, Berkay Özcan xx, Trezeguet xxx, Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Deniz Türüç, Salih Uçan, Fredrik Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Salih Dursun xxx, Burak Bekaroğlu xx, Jure Balkovec xx, Caner Erkin x, Emre Mor xxx, Abdoulaye Toure xx, Lucas Biglia xx, Kristijan Bistrovic xxx, Ahmed Musa xxx, Fabio Borini xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Davide Biraschi, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Yannis Salibur, Bahattin Demircan, Yann Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Trezeguet (dk. 25) (Başakşehir), Borini (dk. 39), Ahmed Musa (dk. 41) (Karagümrük)