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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası golsüz beraberlikle geçildi.
Spor 04.04.2022, 20:57
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası golsüz beraberlikle geçildi.