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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Spor 24.04.2022, 16:23
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.