Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 7-0’lık skorla mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 7-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Mertens’in pasında topla buluşan Rashica’nın ceza sahasına sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
59. dakikada Kerem’in ara pasında Icardi topla buluştu. Icardi’nin topuk pasında tekrar topa sahip olan Kerem’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4
65. dakikada sol taraftan Kerem’in yerden pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica topla buluştu. Rashica’nın yerden yuvarladığı topa Mertens’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-5
72. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oliveira, kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı yerden kale önüne sert şekilde gönderdi. Nelsson’un kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
85. dakikada sağ taraftan Icardi’nin ara pasında Kerem topla buluştu. Kerem’in ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-6
88. dakikada Mata, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Arka direkte Abdulkerim’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-7
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer x, Caiçara x, Duarte x, Ndayishimiyye x, Hasan Ali Kaldırım x, Biglia x (Aleksic dk. 46 x), Mahmut Tekdemir x, Berkay Özcan x (Deniz Türüç dk. 46 x), Mounir x (Serdar Gürler dk. 64 x), Traore x (Szysz dk. 64 x), Keny x (Okaka dk. 82 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Touba
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Galatasaray: Muslera xxx, Boey xxx, Nelsson xxx, Abdulkerim Bardakcı xxx, Emre Taşdemir xx (Kazımcan Karataş dk. 23 xx), Torreira xxx (Berkan Kutlu dk. 71 x), Oliveira xxx (Midtsjo dk. 80 ?), Rashica xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 79 x), Kerem Aktürkoğlu xxxx, Mertens xxx (Mata dk. 72 x), Icardi xxxx
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Seferovic, Gomis, Emin Bayram
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 14, 59 ve 85), Icardi (dk. 45 pen.), Ndayishimiyye (dk. 45+4 k.k.), Mertens (dk. 65) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ndayishimiyye, Aleksic (Medipol Başakşehir), Rashica, Muslera (Galatasaray)