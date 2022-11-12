Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol köşeden Oliveira’nın kullandığı kornerde kaleye yönelen topu kaleci Muhammed Şengezer son anda dışarı çeldi.
14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in ortasında arka direkte Abdulkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi’ye de çarparak auta gitti.
36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore’nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
43. dakikada Ndayishimiyye’nin Torreira’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.
45. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’in sağından filelere gitti. 0-2
45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica’nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye’ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer x, Caiçara x, Duarte xx, Ndayishimiyye xx, Hasan Ali Kaldırım x, Biglia xx, Mahmut Tekdemir x, Berkay Özcan xx, Mounir xx, Traore xx, Keny xx,
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Gürler, Aleksic, Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Touba, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Emre Taşdemir xx (Kazımcan Karataş dk. 23 x), Torreira xxx, Oliveira xxx, Rashica xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Mertens xx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 14), Icardi (dk. 45 pen.), Ndayishimiyye (dk. 45+4 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kart: Ndayishimiyye (Medipol Başakşehir)