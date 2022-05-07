Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Babel’in sağ taraftan yaptığı ortada savunmadan seken top altı pas üzerinde Berkan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

11. dakikada ceza sahası içinde Trezeguet’ten pasını alan Berkay Özcan’ın şutunda kaleci Muslera direk dibinde sağına yatarak topu kornere çeldi.

39. dakikada Taylan’ın hatasıyla topa sahip olan Deniz Türüç, kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı.

41. dakikada Mahmut’un pasında Berkay Özcan topu savunma arkasına gönderdi. Ceza sahasında topa hareketlenen Gulbrandsen’den önce kaleci Muslera yatarak yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Efe Arda Koyuncu xx, Alexandru Epureanu xx, Lucas Lima xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xx, Trezeguet xx, Gulbrandsen xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Serdar Gürler, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Nellson xx, Alpaslan Öztürk x Taylan Antalyalı x, Cicaldau xx, Berkan Kutlu xx, Babel xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Jankat Yılmaz, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Feghouli

Teknik Direktör: Domenec Torrent