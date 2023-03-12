Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Salih’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip ola Aboubakar’ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

30. dakikada Adnan Januzaj’ın Gedsonr Fernandes’e yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan VAR’da izleyerek direkt kırmızı kart gösterdi ve Januzaj’ı oyundan attı.

40. dakikada sol taraftan Deniz Türüç, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda Mert arka direkte iki hamlede meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Deniz Caner Özaral xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbaraklı xx, Duarte xx, Touba xx, Lima xx, Biglia xx, Aleksic xx, Deniz Türüç xx, Januzaj x, Szysz xx, Figueiredo xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Keny, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Ie, Okaka, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok xx, Onur Bulut xx, Tayyip Sanuç xx (Saiss dk. 40 x), Colley xx, Masuaku xx, Salih Uçan xxx, Amir xx, Redmond xx, Gedson xx, Cenk Tosun xx, Aboubakar xxx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Umut Meraş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Aboubakar (dk. 15) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Januzaj (dk. 34) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Colley (Beşiktaş)