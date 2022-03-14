Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Berkay Özcan’ın sert şutunda kaleci Boffin’in meşin yuvarlağı yumrukladı.
59. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ravil Tagir’in altıpastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
71. dakikada savunmadan seken topta ceza yayı üzerinden Poli’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
87. dakikada Gökdeniz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek pasını Veysel’e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Veysel’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Salih’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, Güray topu çizgiden çıkardı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Samet Çavuş xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caicara xx, Ravil Tagir xx (Salih Uçan dk. 67 xx), Duarte xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Okaka dk. 29 xx), Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler x (Deniz Türüç dk. 45 x), Aleksic xx, Pizzi x (Berkay Özcan dk. 46 xx), Ömer Ali Şahiner xx (Gulbrandsen dk. 67 xx), Chadli xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Şener Özbayraklı, Emre Çolak, Lima
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx (Floranus dk. 83 ?), Veysel Sarı xx, Kudryashov xx, Güray Vural xxx, Alassane Ndao xx (Fredy dk. 75 xx), Andrea Poli xx, Fernando xx, Doğukan xx (Ghacha dk. 69 xx), Haji Wright xxx (Naldo dk. 75 xx), Luiz Adriano xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 83 ?)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Sinan Gümüş, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Haji Wright (dk. 20) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Caicara, Ömer Ali Şahiner, Okaka, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Başakşehir)