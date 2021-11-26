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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.

Spor 26.11.2021, 22:07
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Berkay Özcan’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

62. dakikada orta sahanın sağından Danijel Aleksic’in uzun ortasında defansın arkasına sarkan Berkay Özcan’ın ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.

65. dakikada Stefano Okaka’nın pasında ceza yayında topla buluşan Danijel Aleksic’in vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Edin Visca’nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Danijel Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya gitti.

77. dakikada Caiçara’nın pasında ceza yayında topla buluşan Berkay Özcan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.

86. dakikada Erhan Çelenk’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Murat Akça’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kamil Çetin xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx (Junior Caçaira dk. 66 xx), Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx (Danijel Aleksic dk. 46 xx), Berkay Özcan xx (Deniz Türüç dk. 79 x), Fredrik Gulbrandsen xx (Edin Visca dk. 66 xx), Nacer Chadli xx (Atabey Çiçek dk. 89 ?), Stefano Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Peter Zulj, Lucas Lima

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Altay: Mateusz Lis xx, Cebrail Karayel xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Kazımcan Karataş xx, Leandro Kappel xx (Erhan Çelenk dk. 79 x), Andre Poko xx, Thiam xx, Martin Rodriguez xx (Zeki Yıldırım dk. 79 x), Cesar Pinares xx (Ahmed Yasser Rayan dk. 68 ?, Deniz Kadah dk. 90+3 ?), Karamoko Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Serge Aka, Tolga Ünlü, Thaciano, Cem Özgener, Marco Paixao

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı kartlar: Danijel Aleksic, Youssouf Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Thiam, Zeki Yıldırım (Altay)

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