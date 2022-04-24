Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - A.Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, A.Hatayspor’u ağlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, A.Hatayspor’u ağlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar(İlk yarı)
21. dakikada Hatayspor ceza sahasında savunmada Onur Ergün’ün pası kısa kalınca araya Aleksic girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada sol taraftan Lima’nın ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic’in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Epureanu xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx, Aleksic xx, Trezeguet xx, Gulbrandsen xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Salih Uçan, Emre Çolak, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
A.Hatayspor: Munir xx, Lobjanidze xx, Sackey xx, Fatih Kurucuk xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Onur Ergün xx, Sadık Baş xx, Benzia xx, El Kaabi xx, Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Kahraba, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)