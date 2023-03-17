Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Calvo’nun sol kanattan yerden kale önüne gönderdiği topa Abdülkerim topa müdahale etti. Bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada Oliceira’nın sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin kafa vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Paz’ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Soner’in sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-1

72. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu savunmadan sekti ve arka direkte Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Calvo’nun derin pasıyla sol kanattan ceza sahasında topla buluşan Mahir’in dar açıdan yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Zaniolo’nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Paz’ın sol kanattan ceza yayına doğru gönderdiği topta müsait pozisyondaki Oğulcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Ögel xx, Furkan Ürün xx

Konyaspor: Sehic xxx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xxx, Bouchalakis xx (Paz dk. 33 xxx), Mahir Emreli x (Oğulcan Ülgün dk. 79 xx), Pozuelo xx (Diouf dk. 46 xx), Moreno xx (Muric dk. 75 xx), Muhammet Demir xx (Çekiçi dk. 75 xx)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Mehmet Ali Büyüksayar, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Kaan Ayhan xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Dubois x (Yunus Akgün dk. 85 ?), Oliveira xxx (Mata dk. 80 xx), Berkan Kutlu xx (Torreira dk. 79 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Zaniolo dk. 55 x), Rashica xxx (Gomis dk. 86 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx, Icardi xx

Yedekler: Okan Kocuk, Adekugbe, Emin Bayram, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rashica (dk. 31) (Galatasaray), Soner Dikmen (dk. 62), Oğulcan Ülgün (dk. 90+3) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mahir Emreli, Ahmet Oğuz, Calvo, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Sehic (Konyaspor), Berkan Kutlu, Icardi, Boey, Muslera (Galatasaray)