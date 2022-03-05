Son Dakika
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum”
MHP’li Özdemir: “Terörizmin içeride oluşturduğu tehdit, kararlılıkla sonlandırılma aşamasına gelmiştir”
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 05.03.2022, 19:27
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.