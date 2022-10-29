Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada kaleci Sehic’in ceza sahası içindeki pas hatası sonrası top penaltı noktası üzerinde Hajradinovic’te kaldı. Hajradinovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
68. dakikada savunmadan topu kapan Hadziahmetovic’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diof meşin yuvarlağa dokundu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
82. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ikpeazu’nun pasıyla ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Guilherme’nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
86. dakikada sol kanatta Ben Ouanes’in ceza yayına çevirdiği topa bekletmeden vuran Hajradinovic’in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx
Konyaspor: Sehic x, Ahmet Oğuz xx, Adil xx, Calvo xx (Kahraman dk. 72 xx), Guilherme xxx, Hadziahmetovic xxx, Michalak xx (Amilton dk. 79 ?), Oğulcan xx (Bruno Paz dk. 46 xx), Çekiçi xx, Bytyqi xx (Diouf dk. 56 xx), Muhammet xx (Ikpeazu dk. 72 xx)
Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Soner, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xxx (Celina dk. 90+5 ?), Tırpan xx, Eysseric xx (Koita dk. 83 ?), Fall xx, Ali xx (Aytaç dk. 46 xx), Ahmet xx (Tunay dk. 77 xx)
Yedekler: Erdem, Donk, Bruma, Oğuzhan, Petretta, Berat
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Hajradinovic (dk. 50) (Kasımpaşa), Guilherme (dk. 82) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Hajradinovic, Ertuğrul, Koita, Bruma (Kasımpaşa), Ahmet Oğuz, Kahraman, Ikpeazu, Calvo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor)