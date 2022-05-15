Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Abdülkerim’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

6. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor savunma arkasına sarkan Michalak ceza sahasına girdi ve topu arka direğe gönderdi. Boş pozisyondaki Bytyqi gelişine düzgün yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 1-0

9. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Fatih’in kafasından seken top Musa’nın koluna çarptı. Hakem Erkan Özdamar VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

12. dakikada topun başına geçen Diouf’un penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı. Seken topu Sadık tamamladı ve topu ağlara gönderdi ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar, Sehic’in atış sırasında ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verdi.

16. dakikada bu kez penaltı atışı için topun başına geçen El Kaabi panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45+6. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Munir son anda kontrol etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ekrem Kan xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Oğulcan xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Erten, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Soner, Uğurcan, Barış, Alberk, Amilton, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Sadık xx, Fatih xx, Burak xx, Emre xx, Boudjemaa xx, Benzia xx, Lobjanidze xx, El Kaabi xx, Saint-Louis xx, Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak, Onur, Kahraba, Selimcan, Muhammed, Eren, Engin, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Bytyqi (dk. 6) (Konyaspor), El Kaabi (dk. 16 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Musa (Konyaspor), Fatih, Diouf (Hatayspor)