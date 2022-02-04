Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında yerden ceza yayı üzerine gönderilen topa Serginho gelişine vurdu fakat top üstten dışarıya gitti.
66. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme’nin yerden gönderdiği pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi, kontrol edip sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0
69. dakikada Serginho’nun ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği köşe vuruşunda top kaleci Erten’de kaldı.
84. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı kornerde Adil’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
90+1. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda kaleci Okan’dan da seken top direkten döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Konyaspor: Erten xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Soner xx (Mpoku dk. 62 xx), Hadziahmetovic xx, Michalak xx (Çekiçi dk. 90+2 ?), Rahmanovic xx (Musa dk. 80 ?), Amilton x (Bytyqi dk. 62 xxx), Ahmed Hassan xx
Yedekler: Eray, Anicic, Barış, Oğulcan, Ahmet
Teknik Direktör: İlhan Palut
Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Behich xx (Doukara dk. 84 ?), Traore xx, Flavio xx (Sergen dk. 56 xx), Suleymanov xx, Diabate xx, Serginho xx, Umut xx (Balde dk. 84 ?)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Douglas, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Bytyqi (dk. 66) (Konyaspor)
Sarı kart: Musa (Konyaspor)